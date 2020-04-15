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15 квітня • оновлено в 09:48
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Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото

2.2т
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Російський актор Віктор Логінов, який прославився завдяки ролі Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", змінився до невпізнання.

Так, на останніх знімках в Instagram 45-річний артист виглядає помітно постарілим.

Віктор Логінов у серіалі "Щасливі разом"

Віктор Логінов у серіалі "Щасливі разом"

КП

Зокрема, не так давно Логінов опублікував нове селфі, на якому позує в капелюсі та окулярах. Крім того, судячи з фотографії, артист відростив бороду.

Віктор Логінов

Віктор Логінов

Instagram @loginov_victor

Шанувальники зазначили, що на фото Логінов виглядає помітно постарілим.

"Додали роки віку", "Ого, який суворий", "Який старенький вже", "Наче з шахти вийшов", – писали в коментарях користувачі.

Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото
Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото
Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото
Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виглядають зірки популярного серіалу "Щасливі разом" через 14 років.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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