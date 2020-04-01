Гей чи ні: звідки пішли чутки про гомосексуальність 37-річного Сергія Лазарєва

Популярний російський співак Сергій Лазарєв 1 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, що відомо про особисте життя артиста і чи правдиві чутки про його нетрадиційну орієнтацію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Лазарєв instagram.com/lazarevsergey

Про особисте життя Сергія Лазарева відомо не так багато. Так, з 2008 по 2012 роки він перебував у стосунках з ведучою Лєрою Кудрявцевою. Після розставання пара зберегла дружні стосунки.

У 2015 року в одному з інтерв'ю Лазарєв повідомив, що у нього є кохана дівчина, але не назвав її імені, зазначивши лише, що вона не має відношення до шоу-бізнесу.

А в кінці 2016-го стало відомо, що близько двох з половиною років Сергій Лазарєв приховував, що в нього народився син Микита.

У вересні 2019 року в програмі "Секрет на мільйон" Сергій зізнався, що близько року тому в нього народилася друга дитина, донька Анна. При цьому інших подробиць виконавець не розкрив, включаючи інформацію про маму своїх дітей.

В одному з інтерв'ю Лазарєв також заявив, що не бачить проблеми у вихованні спадкоємців у неповній сім'ї.

Скритність Сергія щодо його особистого життя породила чутки нетрадиційну орієнтацію артиста. Лазарєва навіть якось помічали в компанії бізнес-партнера Дмитра Кузнєцова, засновника авіахолдингу Sky Jet, 2016 року вони разом відпочивали на Карибських островах. Кузнєцов став хрещеним батьком Микити.

Сам Лазарєв спростував ці чутки, повідомивши, що не прагне до шлюбу і не знає, коли в нього з'явиться дружина.

Також приводом для чуток про те, що Сергій Лазарєв – гей, є й те, що артист часто дає виступи в гей-клубах Москви, що намагається не афішувати.

Однак водночас, за даними Telegram-каналу "Тільки нікому", дітей Лазарєву виносила не сурогатна мати – у артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру у зв'язку з розширенням сім'ї.

"Я вже в листопаді знав, що в Лазарєва народилася друга дитина. Він через наше агентство протягом півроку шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, бо тісно з двома дітьми стало. Коли знайшли потрібний об'єкт, він прийшов на показ один, потім сказав, що ще дружина хоче подивитися. І в окремий день приходила дружина. Крім того, коли вони починали шукати квартиру, то вона ще вагітна була", – повідомив Telegram-каналу агент з нерухомості.

Також вдалося з'ясувати, що вірогідна дружина Лазарєва – його близька подруга Анна Бєлодєдова. Дівчині трохи більше за тридцять, вона займається онлайн-торгівлею одягом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився неоднозначний знімок з "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.

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