Гей чи ні: звідки пішли чутки про гомосексуальність 37-річного Сергія Лазарєва

Популярний російський співак Сергій Лазарєв 1 квітня відзначає свій день народження.
Так, йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, що відомо про особисте життя артиста і чи правдиві чутки про його нетрадиційну орієнтацію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Сергій Лазарєв
instagram.com/lazarevsergey
Про особисте життя Сергія Лазарева відомо не так багато. Так, з 2008 по 2012 роки він перебував у стосунках з ведучою Лєрою Кудрявцевою. Після розставання пара зберегла дружні стосунки.
У 2015 року в одному з інтерв'ю Лазарєв повідомив, що у нього є кохана дівчина, але не назвав її імені, зазначивши лише, що вона не має відношення до шоу-бізнесу.
Відвели з Лерчик @leratv "Пісню року" в Німеччині ... як завжди - яскраво, бадьоро, позитивно! У 3-й раз Пісня року збирає в Німеччині повну арену глядачів, які з'їжджаються з усієї Європи, щоб зустрітися з улюбленими артистами ... було круто! Подробиці в Сторіс! Спасибі Німеччина, до наступного року !! 😉❤️ # сергейлазарев # леракудрявцева # песнягода # германію # провідні #sergeylazarev
А в кінці 2016-го стало відомо, що близько двох з половиною років Сергій Лазарєв приховував, що в нього народився син Микита.
У вересні 2019 року в програмі "Секрет на мільйон" Сергій зізнався, що близько року тому в нього народилася друга дитина, донька Анна. При цьому інших подробиць виконавець не розкрив, включаючи інформацію про маму своїх дітей.
В одному з інтерв'ю Лазарєв також заявив, що не бачить проблеми у вихованні спадкоємців у неповній сім'ї.
Скритність Сергія щодо його особистого життя породила чутки нетрадиційну орієнтацію артиста. Лазарєва навіть якось помічали в компанії бізнес-партнера Дмитра Кузнєцова, засновника авіахолдингу Sky Jet, 2016 року вони разом відпочивали на Карибських островах. Кузнєцов став хрещеним батьком Микити.
Сам Лазарєв спростував ці чутки, повідомивши, що не прагне до шлюбу і не знає, коли в нього з'явиться дружина.
Також приводом для чуток про те, що Сергій Лазарєв – гей, є й те, що артист часто дає виступи в гей-клубах Москви, що намагається не афішувати.
Ексклюзивні кадри зі зйомок новорічної обкладинки журналу HELLO! ❤️❤️. Журнал вже у продажу!)) Це перша спільна фотосесія з Анютою і Микитою ... не думаю, що найближчим часом я знову погоджуся на подібне для журналів ... все-таки, спалахи і підвищена увага преси для діточок поки зарано. Хоча Микита поводився дуже професійно! Посміхався, дивився в кадр. А Ось Анютка, ми звичайно "ловили" всією командою! Але і вона розумниця! Ми постаралися зробити фотосесію - частиною новорічної гри, щоб діткам було і цікаво і вони зовсім не втомилися. Спасибо большое всій моїй команді. І команді журналу Hello! @hello__ru За чудовий новорічний номер.❤️❤️❤️ ну, а завтра, якщо буде цікаво викладу фотографії з журналу - то, що вийшло! # Лазарєви #Hello # НовийГод # НікітаСергеевіч # АннаСергеевна # Пападочасин # СергейЛазарев спасибі: @elenadkvh @michaild Команда Hello! : @KRYUKO @KYKLAMASHA @OLGA__ZAKATOVA @ANNA_SALIXOVA_MIGRIAULI @ELPUEBLITOPANOPTIKUM @ALINSALIMOVA @SAMA__DOBROTA Декор: @lidseventhouse @bestdecorplace Локація: Agalarov Estate Готель
Однак водночас, за даними Telegram-каналу "Тільки нікому", дітей Лазарєву виносила не сурогатна мати – у артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру у зв'язку з розширенням сім'ї.
"Я вже в листопаді знав, що в Лазарєва народилася друга дитина. Він через наше агентство протягом півроку шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, бо тісно з двома дітьми стало. Коли знайшли потрібний об'єкт, він прийшов на показ один, потім сказав, що ще дружина хоче подивитися. І в окремий день приходила дружина. Крім того, коли вони починали шукати квартиру, то вона ще вагітна була", – повідомив Telegram-каналу агент з нерухомості.
Також вдалося з'ясувати, що вірогідна дружина Лазарєва – його близька подруга Анна Бєлодєдова. Дівчині трохи більше за тридцять, вона займається онлайн-торгівлею одягом.
Новий рік став для мене особливим святом! Знову занурюєшся в казку і чекаєш чудес! Все це завдяки дітям, які вірять в Діда Мороза, вірять в чудеса і здійснення бажань за помахом чарівної палички ... так це здорово! Ділюся з вами самими потаємними моментами! Тому що хочеться, щоб і ви вірили в чудеса! Хоча б під Новий рік! Робіть добро, і воно обов'язково до вас повернеться !! Спасибі команді журналу @hello__ru Hello за нашу дивовижну і красиву новорічну фотосесію! ❤️ будьте щасливі і любіть один одного !! # Лазарєви # СергейЛазарев # АннаСергеевна # НікітаСергеевіч # пападочасин більше Backstage зі зйомок в Сторіс ...
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився неоднозначний знімок з "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.
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