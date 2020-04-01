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1 квітня • оновлено в 06:21
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Гей чи ні: звідки пішли чутки про гомосексуальність 37-річного Сергія Лазарєва

1.6т
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Популярний російський співак Сергій Лазарєв 1 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, що відомо про особисте життя артиста і чи правдиві чутки про його нетрадиційну орієнтацію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Лазарєв

Сергій Лазарєв

instagram.com/lazarevsergey

Про особисте життя Сергія Лазарева відомо не так багато. Так, з 2008 по 2012 роки він перебував у стосунках з ведучою Лєрою Кудрявцевою. Після розставання пара зберегла дружні стосунки.

У 2015 року в одному з інтерв'ю Лазарєв повідомив, що у нього є кохана дівчина, але не назвав її імені, зазначивши лише, що вона не має відношення до шоу-бізнесу.

Відвели з Лерчик @leratv "Пісню року" в Німеччині ... як завжди - яскраво, бадьоро, позитивно! У 3-й раз Пісня року збирає в Німеччині повну арену глядачів, які з'їжджаються з усієї Європи, щоб зустрітися з улюбленими артистами ... було круто! Подробиці в Сторіс! Спасибі Німеччина, до наступного року !! 😉❤️ # сергейлазарев # леракудрявцева # песнягода # германію # провідні #sergeylazarev

Допіс, Поширення Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

А в кінці 2016-го стало відомо, що близько двох з половиною років Сергій Лазарєв приховував, що в нього народився син Микита.

У вересні 2019 року в програмі "Секрет на мільйон" Сергій зізнався, що близько року тому в нього народилася друга дитина, донька Анна. При цьому інших подробиць виконавець не розкрив, включаючи інформацію про маму своїх дітей.

В одному з інтерв'ю Лазарєв також заявив, що не бачить проблеми у вихованні спадкоємців у неповній сім'ї.

Скритність Сергія щодо його особистого життя породила чутки нетрадиційну орієнтацію артиста. Лазарєва навіть якось помічали в компанії бізнес-партнера Дмитра Кузнєцова, засновника авіахолдингу Sky Jet, 2016 року вони разом відпочивали на Карибських островах. Кузнєцов став хрещеним батьком Микити.

Гей чи ні: звідки пішли чутки про орієнтацію Лазарєва

Сам Лазарєв спростував ці чутки, повідомивши, що не прагне до шлюбу і не знає, коли в нього з'явиться дружина.

Також приводом для чуток про те, що Сергій Лазарєв – гей, є й те, що артист часто дає виступи в гей-клубах Москви, що намагається не афішувати.

Ексклюзивні кадри зі зйомок новорічної обкладинки журналу HELLO! ❤️❤️. Журнал вже у продажу!)) Це перша спільна фотосесія з Анютою і Микитою ... не думаю, що найближчим часом я знову погоджуся на подібне для журналів ... все-таки, спалахи і підвищена увага преси для діточок поки зарано. Хоча Микита поводився дуже професійно! Посміхався, дивився в кадр. А Ось Анютка, ми звичайно "ловили" всією командою! Але і вона розумниця! Ми постаралися зробити фотосесію - частиною новорічної гри, щоб діткам було і цікаво і вони зовсім не втомилися. Спасибо большое всій моїй команді. І команді журналу Hello! @hello__ru За чудовий новорічний номер.❤️❤️❤️ ну, а завтра, якщо буде цікаво викладу фотографії з журналу - то, що вийшло! # Лазарєви #Hello # НовийГод # НікітаСергеевіч # АннаСергеевна # Пападочасин # СергейЛазарев спасибі: @elenadkvh @michaild Команда Hello! : @KRYUKO @KYKLAMASHA @OLGA__ZAKATOVA @ANNA_SALIXOVA_MIGRIAULI @ELPUEBLITOPANOPTIKUM @ALINSALIMOVA @SAMA__DOBROTA Декор: @lidseventhouse @bestdecorplace Локація: Agalarov Estate Готель

Допіс, Поширення Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Однак водночас, за даними Telegram-каналу "Тільки нікому", дітей Лазарєву виносила не сурогатна мати – у артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру у зв'язку з розширенням сім'ї.

Гей чи ні: звідки пішли чутки про орієнтацію Лазарєва
Гей чи ні: звідки пішли чутки про орієнтацію Лазарєва

"Я вже в листопаді знав, що в Лазарєва народилася друга дитина. Він через наше агентство протягом півроку шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, бо тісно з двома дітьми стало. Коли знайшли потрібний об'єкт, він прийшов на показ один, потім сказав, що ще дружина хоче подивитися. І в окремий день приходила дружина. Крім того, коли вони починали шукати квартиру, то вона ще вагітна була", – повідомив Telegram-каналу агент з нерухомості.

Також вдалося з'ясувати, що вірогідна дружина Лазарєва – його близька подруга Анна Бєлодєдова. Дівчині трохи більше за тридцять, вона займається онлайн-торгівлею одягом.

✌🏼

Допіс, Поширення Anna Belodedova (@anikabelodedova)

Новий рік став для мене особливим святом! Знову занурюєшся в казку і чекаєш чудес! Все це завдяки дітям, які вірять в Діда Мороза, вірять в чудеса і здійснення бажань за помахом чарівної палички ... так це здорово! Ділюся з вами самими потаємними моментами! Тому що хочеться, щоб і ви вірили в чудеса! Хоча б під Новий рік! Робіть добро, і воно обов'язково до вас повернеться !! Спасибі команді журналу @hello__ru Hello за нашу дивовижну і красиву новорічну фотосесію! ❤️ будьте щасливі і любіть один одного !! # Лазарєви # СергейЛазарев # АннаСергеевна # НікітаСергеевіч # пападочасин більше Backstage зі зйомок в Сторіс ...

Допіс, Поширення Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився неоднозначний знімок з "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
родина Батьки і діти Зірковий бекстейдж
Особи
Сергій Лазарєв Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Теги
Відносини діти Новини Росії ЛГБТ день народження люди шоу-бизнес зірки музика шоу
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