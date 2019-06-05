"Гавкаючі гієни!" Популярний російський продюсер заступився за дочку Алсу

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин висловився про співачку Алсу та її дочку Мкеллу Абрамову, після скандалу на шоу "Голос".
Він назвав всіх недорброзичливців артистки "гавакаючими гієнами". Про це повідомляє "Lenta.ru".
Алсу і її дочка Мікелла
popcornnews.ru
"Скажу грубо: собака гавкає, а караван іде. Якщо звертати увагу на всіх гавкаючих гієн, то в житті нічого не доб'єшся", - сказав Пригожин.
Він зазначив, що багато людей в РФ готові судити, давати оцінки, але не готові захоплюватися, і назвав обурливими висловлювання про дитину Алсу.
"Подивіться, що відбувається в країні: з'явилося ціле покоління критиканів, ми стали суспільством блогерів і реперів! У нас кожна шашлична - лейбл, в кожному підворітті - репер, кожна друга - блогерша. Через те, що Інтернет став таким доступним, всі можуть дозволити собі і вважають своїм обов'язком комусь поставити оцінку, не даючи собі розібратися!" - заявив продюсер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Дети" спалахнув після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікацію.
Одним із тих, хто виявився невдоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена залишити проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактомможливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень — на галас відреагувала нідерландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси у проекті, "Первый канал" анулював перемогу дівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батьками фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка та інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіхфіналістів, яким видали велику премію.
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