"Гавкаючі гієни!" Популярний російський продюсер заступився за дочку Алсу

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин висловився про співачку Алсу та її дочку Мкеллу Абрамову, після скандалу на шоу "Голос".

Він назвав всіх недорброзичливців артистки "гавакаючими гієнами". Про це повідомляє "Lenta.ru".

Алсу і її дочка Мікелла popcornnews.ru

"Скажу грубо: собака гавкає, а караван іде. Якщо звертати увагу на всіх гавкаючих гієн, то в житті нічого не доб'єшся", - сказав Пригожин.

Він зазначив, що багато людей в РФ готові судити, давати оцінки, але не готові захоплюватися, і назвав обурливими висловлювання про дитину Алсу.

"Подивіться, що відбувається в країні: з'явилося ціле покоління критиканів, ми стали суспільством блогерів і реперів! У нас кожна шашлична - лейбл, в кожному підворітті - репер, кожна друга - блогерша. Через те, що Інтернет став таким доступним, всі можуть дозволити собі і вважають своїм обов'язком комусь поставити оцінку, не даючи собі розібратися!" - заявив продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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