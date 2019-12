Гарячі красуні і відверті наряди: названо найсексуальніший кліп 2019 року

Стало відомо, які десять музичних кліпів були визнані найсексуальнішими в 2019 році.

Так, відповідний рейтинг був опублікований на порталі Popsugar.

Список очолила робота американської співачки Аріани Гранде "7 rings". Менш ніж за рік відео зібрало 638 мільйонів переглядів.

Після нього в рейтингу йде кліп реперши Ніккі Мінаж "Megatron", а замикає трійку лідерів відео "Low Key" виконавиці Ally Brooke і хіп-хоп-артиста Tyga.

Також в десятку увійшли кліпи "Do not Call Me Up" британської співачки Mabel, "Ruin My Life" шведки Зари Ларссон, "Let Me Love You" Ріти Ори, "More Than That" Lauren Jauregui, "Waves" американської співачки Normani і репера 6lack, "Twerk" Карди Бі і дуету City Girls.

Замикає десятку лідерів відео Дуа Липи, групи Silk City, Diplo і Марка Ронсона на пісню "Electricity".

