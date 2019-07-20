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"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

1.9т Читати матеріал російською

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників, поділившись у мережі новими спокусливими фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка оприлюднила колаж із двох знімків. На одному з них Кароль позує в коротких білих шортах, стоячи до камери спиною. На другому фотограф зняв стегно артистки.

За шість годин після публікації пост Кароль зібрав понад 15 тисяч лайків, а також безліч захоплених коментарів.

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Тіна Кароль

Тіна Кароль

viva.ua

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Сексі", "Дуже красива!" "Найсмачніші частини тіла в справі", "Ух, гаряче!" "Ну що тут сказати, просто богиня", "Попа, як у Кім", "Гарячі булочки", – пишуть фанати під фото.

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото
"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

Пропонуємо подивитися на інші відверті знімки, які Тіна Кароль публікувала в Instagram:

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

"Гарячі булочки": Кароль викликала захват мережі відвертим фото

instagram.com/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа та співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса Instagram фотографии
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