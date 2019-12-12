Гаряче та сексуально: добірка відвертих фото пропагандистки Путіна, яка пробралася до Києва

У мережі не припиняють обговорювати групу пропагандистів російського телеканалу "Зірка", які нещодавно відвідали Київ. Про свій візит разом з колегами заявила журналістка Діана Сіразі в особистих соціальних мережах.

OBOZREVATEL промоніторив Facebook та Instagram дівчини, і знайшов безліч цікавих фото. Зазначимо, що Сіразі любить відпочивати закордоном і нерідко публікує звідти відверті фото в купальниках. Пропонуємо подивитися гарячу добірку.

Діана Сіразі Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі Фото: instagram/di.sirazi

Діана Сіразі Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі Фото: facebook/Diana Sirazi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча та актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою. Так, артистка показала шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику стоячи біля водоспаду.

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