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12 грудня • оновлено в 15:50
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Гаряче та сексуально: добірка відвертих фото пропагандистки Путіна, яка пробралася до Києва

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У мережі не припиняють обговорювати групу пропагандистів російського телеканалу "Зірка", які нещодавно відвідали Київ. Про свій візит разом з колегами заявила журналістка Діана Сіразі в особистих соціальних мережах.

OBOZREVATEL промоніторив Facebook та Instagram дівчини, і знайшов безліч цікавих фото. Зазначимо, що Сіразі любить відпочивати закордоном і нерідко публікує звідти відверті фото в купальниках. Пропонуємо подивитися гарячу добірку.

Діана Сіразі

Діана Сіразі

Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі

Діана Сіразі

Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі

Діана Сіразі

Фото: instagram/di.sirazi

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Діана Сіразі

Діана Сіразі

Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі

Діана Сіразі

Фото: facebook/Diana Sirazi

Діана Сіразі

Діана Сіразі

Фото: facebook/Diana Sirazi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча та актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою. Так, артистка показала шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику стоячи біля водоспаду.

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Автор
Крістіна Долматова
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что здесь сексуального? шо, вже украинци стали саудитами?
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Pape Lena
Pape Lena
A смотреть то не на что!!!Но так уж устроен мир:секс,кровь,деньги...О порядочности-забыть!Варвары в свое время уничтожили высокоразвитый Римский мир. А человечество развивается по философской спирали. Не так ли?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Почему пробравшейся, она же вроде легально приехала и фото нормальные, в чём угроза и пропаганда ? Хватит уже из мухи слона делать !
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