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"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам

5.9тЧитати матеріал російською

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників відвертим портретом, який їй подарувала прихильниця.

На ньому вона зображена оголеною, а її тіло огортає напівпрозора тканина. Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
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Шанувальникам артистки дуже сподобався портрет. Вони залишили безліч позитивних коментарів.

"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам
"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розповіла про те, як її хотіли позбавити батьківських прав. Так, вона зазначила, що під час судового процесу, на якому вирішувалося питання опіки над її донькою Монікою, вона влізла в борги.

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