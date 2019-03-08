"Гаряче!" Сєдокова відверто показала себе фанатам

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників відвертим портретом, який їй подарувала прихильниця.

На ньому вона зображена оголеною, а її тіло огортає напівпрозора тканина. Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Шанувальникам артистки дуже сподобався портрет. Вони залишили безліч позитивних коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розповіла про те, як її хотіли позбавити батьківських прав. Так, вона зазначила, що під час судового процесу, на якому вирішувалося питання опіки над її донькою Монікою, вона влізла в борги.

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