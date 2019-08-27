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Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

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У мережі не припиняють обговорювати українську співачку Аліну Паш, яка зачитала реп під час святкування Дня Незалежності в Києві.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку гарячих і відвертих знімків артистки, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Аліна Паш родом із Закарпаття. Вона брала активну участь у всеукраїнських та міжнародних вокальних фестивалях ще з 13 років, у 2012 році проходила кастинг в групу "Real O". Згодом працювала з групою "Гарячий шоколад", на бек-вокалі "СКАЙ" і у Ірини Білик. Більше інформації читайте тут.

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

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Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото реперки, яка виступала на Марші Гідності

Аліна Паш

Фото з Instagram

Реп на Майдані в День Незалежності України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Паш обурила мережу своїм старим фото. Так, на ньому вона позувала в куртці, яка за кольором схожа на прапор Росії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна Київ
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Либед Дитрих
Либед Дитрих
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Страшненькая еврейка, еще и в Крыму фотографировалась. Во времена Шухэвича ее отправили бы в газовую камеру, но теперь талерантность, ёпт. Слава окрАине!
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