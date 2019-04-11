Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото молодої дочки Абрамовича

24-річна дочка всесвітньо відомого мільярдера Романа Абрамовича Софія попри те, що все життя займається спортом, ніколи не славилася стрункою фігурою. Два роки тому в одному з інтерв'ю дівчина зізналася, що в соцмережах їй часто пишуть гидоту, критикують фігуру і вказують на недоліки. Однак Софія продовжує публікувати відверті знімки в купальниках на зло всім "хейтерам", показуючи таким чином, що не соромиться своїх пишних форм.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив продемонструвати підбірку з найвідвертіших і сексуальних фото дочки Абрамовича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Софія Абрамович показала відверті знімки з відпочинку на Мальдівах. Вона позувала у відкритих купальниках в досить сміливих позах.

Про те, скільки теоретично могла витратити Софія Абрамович на свою відпустку на Мальдівах читайте за цим посиланням.

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