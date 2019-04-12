"Гаряча": зірка "Танців з зірками" захопила мережу фото в білизні

Українська співачка і ді-джей Nana, колишня учасниця гурту Nikita та учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко захопила користувачів мережі відвертим фото. На ньому вона позувала у білизні, сонцезахисних окулярах і плащі.

Знімок Кумейко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальникам артистки дуже сподобався знімок.

Зазначимо, що Кумейко дуже часто радує своїх шанувальників гарячими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Кумейко літала на відпочинок до Таїланду, звідки не припиняла радувати шанувальників пікантними знімками. У перші дні вона опублікувала фото, на якому зображена абсолютно голою, а її спина намазана кремом від засмаги.

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