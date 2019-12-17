"Гаряча яка": Кароль вразила довгими ногами в сексуальній сукні

Українська співачка Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому вбранні.

Так, знімком у відвертій сукні артистка поділилася на сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Інстаграм

На фотографії Кароль позує в чорній сукні і колготках. Тіна припідняла вбрання, сексуально оголивши довгі і стрункі ноги.

Пікантності кадру надала і поза співачки: на фото зірка лежить на підлозі, спершись на стілець.

Тіна Кароль Інстаграм

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Кароль. У коментарях фанати засипали артистку компліментами:

"Ах, ці ноги", "Класна фотка", "Це взагалі законно, бути такою гарною?", "Це дуже гаряче", "Які ноги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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