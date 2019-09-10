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10 вересня • оновлено в 22:45
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"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

9.5т Читати матеріал російською

Солістка групи КАZKA Олександра Зарицька вразила шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у ванній без одягу, демонструючи на камеру свої груди і яскравий макіяж.

"Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою", — написала Зарицька.

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька засвітила груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від фото співачки в такому сміливому образі.

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру
"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру
"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру
"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Олександри Зарицької, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька засвітила груди

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Спокуслива Олександра Зарицька

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька засвітила груди

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим визнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

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Особа
KAZKA
Місце
Україна
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