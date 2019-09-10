"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Солістка групи КАZKA Олександра Зарицька вразила шанувальників відвертим фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у ванній без одягу, демонструючи на камеру свої груди і яскравий макіяж.
"Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою", — написала Зарицька.
Олександра Зарицька
Фото з Instagram
Олександра Зарицька сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Олександра Зарицька засвітила груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від фото співачки в такому сміливому образі.
Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Олександри Зарицької, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Олександра Зарицька засвітила груди
Фото з Instagram
Олександра Зарицька сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Олександра Зарицька
Фото з Instagram
Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Олександра Зарицька засвітила груди
Фото з Instagram
Олександра Зарицька сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим визнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".
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