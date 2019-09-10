"Гаряча!" Солістка групи KAZKA показала голі груди на камеру

Солістка групи КАZKA Олександра Зарицька вразила шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у ванній без одягу, демонструючи на камеру свої груди і яскравий макіяж.

"Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою", — написала Зарицька.

Олександра Зарицька Фото з Instagram

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Олександра Зарицька засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від фото співачки в такому сміливому образі.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Олександри Зарицької, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Олександра Зарицька засвітила груди Фото з Instagram

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Олександра Зарицька Фото з Instagram

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Олександра Зарицька засвітила груди Фото з Instagram

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим визнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

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