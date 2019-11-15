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15 листопада • оновлено в 10:01
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"Гаряча штучка": зірка "Татусевих дочок" засвітила голі груди

3.4т
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Російська актриса, яка відома роллю в серіалі "Татусеві дочки", Мирослава Карпович роздяглася на новому фото.

Гарячим кадром зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

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Зірка ''Татусевих дочок '' сфотографувалася без білизни: в мережі фурор

На знімку Мирослава зображена оголеною. З одягу на актрисі залишилася лише чорна шкіряна спідниця. Незважаючи на те, що Карпович знята зі спини, частина голих грудей потрапила в об'єктив.

Мирослава Карпович засвітила голі груди

Мирослава Карпович засвітила голі груди

Інстаграм

Підписники тут же взялися коментувати спокусливий кадр зірки:

"Гаряча штучка": зірка "Татусевих дочок" засвітила голі груди
"Гаряча штучка": зірка "Татусевих дочок" засвітила голі груди
"Гаряча штучка": зірка "Татусевих дочок" засвітила голі груди

Примітно, що Мирослава не вперше радує шанувальників відвертими фото.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Інстаграм

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Інстаграм

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Інстаграм

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL писав, що російська актриса Ліза Арзамасова, відома роллю Галини Сергіївни в колись популярному серіалі "Татусеві дочки", здивувала шанувальників пікантним знімком.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Мирослава Карпович
Місце
Росія
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