"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні

Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася на музичній премії M1 Music Awards у сексуальній сукні.
Фотографіями з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль
Інстаграм
Так, на знімках Тіна позує у фіолетовій обтягувальній сукні, розшитій блискітками, від французького бренду Mugler. Глибоке декольте вбрання підкреслило пишні груди зірки.
Тіна Кароль
Інстаграм
Доповнювали ефектний образ вишукана укладка і яскравий макіяж з акцентом на губи.
Тіна Кароль
Інстаграм
Тіна Кароль
Інстаграм
Тіна Кароль і Дан Балан
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Тіна Кароль
Інстаграм
У коментарях підписники засипали Кароль компліментами:
Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала в міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.
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