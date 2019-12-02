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2 грудня • оновлено в 22:11
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"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні

2.5т
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Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася на музичній премії M1 Music Awards у сексуальній сукні.

Фотографіями з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

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Так, на знімках Тіна позує у фіолетовій обтягувальній сукні, розшитій блискітками, від французького бренду Mugler. Глибоке декольте вбрання підкреслило пишні груди зірки.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

Доповнювали ефектний образ вишукана укладка і яскравий макіяж з акцентом на губи.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

Тіна Кароль і Дан Балан

Тіна Кароль і Дан Балан

Інстаграм

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

У коментарях підписники засипали Кароль компліментами:

"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні
"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні
"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні
"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні
"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні
"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні

Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала в міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Знову ці яскраво-червоні губи, їй таке зовсім не пасує, занадто грубо і вульгарно виглядає. Значно ніжніший її образ, коли помада спокійнішого кольору і підкреслені брови і очі, тоді вона мила і дуже красива
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