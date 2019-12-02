"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні

Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася на музичній премії M1 Music Awards у сексуальній сукні.

Фотографіями з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Інстаграм

Так, на знімках Тіна позує у фіолетовій обтягувальній сукні, розшитій блискітками, від французького бренду Mugler. Глибоке декольте вбрання підкреслило пишні груди зірки.

Тіна Кароль Інстаграм

Доповнювали ефектний образ вишукана укладка і яскравий макіяж з акцентом на губи.

Тіна Кароль Інстаграм

Тіна Кароль Інстаграм

Тіна Кароль і Дан Балан Інстаграм

Тіна Кароль Інстаграм

У коментарях підписники засипали Кароль компліментами:

Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала в міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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