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"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею

2.1тЧитати матеріал російською

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам нове фото, яке викликало у них захоплення. Так, на ньому вона позувала в короткій сукні з дуже глибоким декольте в оточенні свічок.

Користувачі мережі захопилися фігурою артистки. Знімок Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею

instagram.com/kamenskux

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Користувачам мережі дуже сподобався знімок артистки.

"Гаряча штучка", "Шикарна дівчина", "Настя - секс", - пишуть в коментарях.

"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею
"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею
"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею
"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею
"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею

Зазначимо, що Каменських досить часто ділиться з шанувальниками відвертими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розбурхала шанувальників пікантним селфі в сукні на тонких бретельках, яка спадала з тіла.

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