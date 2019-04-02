"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам нове фото, яке викликало у них захоплення. Так, на ньому вона позувала в короткій сукні з дуже глибоким декольте в оточенні свічок.

Користувачі мережі захопилися фігурою артистки. Знімок Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/kamenskux

Користувачам мережі дуже сподобався знімок артистки.

"Гаряча штучка", "Шикарна дівчина", "Настя - секс", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, що Каменських досить часто ділиться з шанувальниками відвертими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розбурхала шанувальників пікантним селфі в сукні на тонких бретельках, яка спадала з тіла.

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