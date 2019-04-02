"Гаряча штучка": Каменських захопила фанатів відвертою сукнею

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам нове фото, яке викликало у них захоплення. Так, на ньому вона позувала в короткій сукні з дуже глибоким декольте в оточенні свічок.
Користувачі мережі захопилися фігурою артистки. Знімок Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/kamenskux
Користувачам мережі дуже сподобався знімок артистки.
"Гаряча штучка", "Шикарна дівчина", "Настя - секс", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, що Каменських досить часто ділиться з шанувальниками відвертими фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розбурхала шанувальників пікантним селфі в сукні на тонких бретельках, яка спадала з тіла.
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