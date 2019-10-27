'Гаряча': російська поп-діва розбурхала мережу пишним бюстом

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro порадувала шанувальників пікантною фотографією.
Знаменитість засвітила пишні груди у відвертому бюст'є, дивлячись знизу вгору на камеру. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Побачимося ввечері на сцені. А поки я вся на фінальній підготовці. Ділитимуся з вами інфою про етапи тут і на акаунті", – підписала вона під знімком.
Шанувальники були в захваті від пікантного кадру, з якого Серябкіна дивилася хижими очима.
"Красуня", "Які очі", "Ах, яка жінка, мені б таку", "Погладшала мати", "Ти гаряча, як профнастил на даху в липні", – написали користувачі в коментарях.
Серябкіна у відвертій сукні
instagram / serebro_official
Серябкіна в білизні
instagram / serebro_official
Серебкіна у відвертому вбранні
instagram / serebro_official
Серябкіна у відвертій фотосесії
instagram / serebro_official
Серябкіна в бюстгальтері
instagram / serebro_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілий фігурою в прозорій сукні, крізь яке було видно її трусики.
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