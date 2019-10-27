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27 жовтня • оновлено в 03:51
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"Гаряча": російська поп-діва розбурхала мережу пишним бюстом

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Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro порадувала шанувальників пікантною фотографією.

Знаменитість засвітила пишні груди у відвертому бюст'є, дивлячись знизу вгору на камеру. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Побачимося ввечері на сцені. А поки я вся на фінальній підготовці. Ділитимуся з вами інфою про етапи тут і на акаунті", – підписала вона під знімком.

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Шанувальники були в захваті від пікантного кадру, з якого Серябкіна дивилася хижими очима.

"Красуня", "Які очі", "Ах, яка жінка, мені б таку", "Погладшала мати", "Ти гаряча, як профнастил на даху в липні", – написали користувачі в коментарях.

'Гаряча': російська поп-діва розбурхала мережу пишним бюстом
'Гаряча': російська поп-діва розбурхала мережу пишним бюстом
'Гаряча': російська поп-діва розбурхала мережу пишним бюстом
'Гаряча': російська поп-діва розбурхала мережу пишним бюстом
Серябкіна у відвертій сукні

Серябкіна у відвертій сукні

instagram / serebro_official

Серябкіна в білизні

Серябкіна в білизні

instagram / serebro_official

Серебкіна у відвертому вбранні

Серебкіна у відвертому вбранні

instagram / serebro_official

Серябкіна у відвертій фотосесії

Серябкіна у відвертій фотосесії

instagram / serebro_official

Серябкіна в бюстгальтері

Серябкіна в бюстгальтері

instagram / serebro_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілий фігурою в прозорій сукні, крізь яке було видно її трусики.

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Особа
Serebro
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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