"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Українська телеведуча і модель Катя Осадча вразила мережу спокусливими фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорному відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Ще трохи літа перед довгою зимою", — написала Осадча.

Катя Осадча Фото з Instagram

Катя Осадча сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Катя Осадча Фото з Instagram

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових знімків зірки і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Каті Осадчої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Катя Осадча та Маша Єфросиніна Фото з Instagram

Катя Осадча сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Катя Осадча Фото з Instagram

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Катя Осадча сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Катя Осадча Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.

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