"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Українська телеведуча і модель Катя Осадча вразила мережу спокусливими фото.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорному відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.
"Ще трохи літа перед довгою зимою", — написала Осадча.
Катя Осадча
Фото з Instagram
Катя Осадча сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Катя Осадча
Фото з Instagram
Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових знімків зірки і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Каті Осадчої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Катя Осадча та Маша Єфросиніна
Фото з Instagram
Катя Осадча сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Катя Осадча
Фото з Instagram
Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Катя Осадча сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Катя Осадча
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.
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