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11 вересня • оновлено в 11:35
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"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

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Українська телеведуча і модель Катя Осадча вразила мережу спокусливими фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорному відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Ще трохи літа перед довгою зимою", — написала Осадча.

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Спокуслива Катя Осадча

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових знімків зірки і засипали її компліментами.

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото
"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото
"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото
"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото
"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Каті Осадчої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча та Маша Єфросиніна

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Спокуслива Катя Осадча

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Катя Осадча сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гаряча": Осадча викликала захват спокусливими фото

Спокуслива Катя Осадча

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото зі старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram з нагоди 16-го дня народження Іллі.

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Особа
Катя Осадча
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
она уже не горячая, она давно уже старая и всегда была страшная
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кому интересна эта климаксная старушка?)))))пофиг
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Перов Василий
Перов Василий
Настоящая патриотка.. На Азовском море видно отдыхает- загарает.
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