"Гаряча!" Каменських блиснула грудьми в відвертому вбранні

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона одягла сукню з дуже глибоким декольте і хутряну накидку.
У такому образі артистка прийшла на вручення премії YUNA. Фото Каменських опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Настя Каменських
Tv.ua
instagram.com/kamenskuxsoul
instagram.com/kamenskuxsoul
instagram.com/kamenskuxsoul
"Прекрасна", "Дуже красива", "Яка ж ти гарна", "Шикарна", "Красуня", "Гаряча і прекрасна", Ось можна ж сфотографуватися красиво і без вульгарності ", - пишуть в мережі.
Раніше Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото, на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.
Раніше, Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман.
У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, що нагадувало обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
Потап у "Лізі сміху" зробив відверте зізнання про стосунки з Каменських.
Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!