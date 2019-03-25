"Гаряча!" Каменських блиснула грудьми в відвертому вбранні

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона одягла сукню з дуже глибоким декольте і хутряну накидку.

У такому образі артистка прийшла на вручення премії YUNA. Фото Каменських опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських Tv.ua

instagram.com/kamenskuxsoul

instagram.com/kamenskuxsoul

instagram.com/kamenskuxsoul

"Прекрасна", "Дуже красива", "Яка ж ти гарна", "Шикарна", "Красуня", "Гаряча і прекрасна", Ось можна ж сфотографуватися красиво і без вульгарності ", - пишуть в мережі.

Раніше Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото, на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.

Раніше, Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.

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