"Гаряча, бісова дочка!" Емілі Ратаковскі показала голі груди на камеру

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі вразила мережу черговими відвертими знімками.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Ратаковскі позувала в чорному купальнику з дуже глибоким декольте, засвітивши груди.

Емілі Ратаковскі Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і засипали її компліментами.

"Дуже хороша", "Вона ідеальна", "Гаряча, бісова дочка", "Просто супер", "Красива, фантастична фігура", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Емілі Ратаковскі Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Емілі Ратажковскі продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі повністю оголилася Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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