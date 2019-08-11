Гаррі та Вільям серйозно посварилися через Маркл: з'явилися подробиці

Після появи в королівській родині Меган Маркл відносини між принцом Гаррі і принцом Вільямом сильно зіпсувалися. Так, стало відомо, через кілька днів після весілля, яке вони з Меган зіграли 19 травня 2018 року, Гаррі влаштував родичам скандал.

Як пише видання Daily Mail, герцог Сассекський несподівано зробив жорстку догану своєму старшому братові і його дружині.

Він дорікнув Вільяма і Кейт в тому, що вони не надали його нареченій належну підтримку перед весіллям. Присутня при цьому Меган, як пише видання, зберігала мовчання під час промови, яку виголошував її чоловік.

Міддлтон і Вільям переконали Гаррі, що вони щасливі надати його дружині більше підтримки. Кейт навіть прийшла до них на наступний день в гості з букетом квітів. А потім запропонувала супроводити свою новоявлену невістку на тенісний турнір в Уїмблдоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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