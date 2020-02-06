Гаррі Галкін не схожий на Аллу Пугачову? У мережі вибухнула дискусія через фото

У мережі опублікували фотографію співачки Алли Пугачової в юності і її 6-річного сина Гаррі Галкіна, після чого вибухнули суперечки про те, чи схожий він на зірку російської естради.
Фотознімок опубліковано у фан-акаунті Пугачової в Instagram.
"Схожі? Я думаю, що дуже", - вважає автор публікації.
Думка передплатників з цього питання розділилися. Деякі вважають, що Пугачова з сином дійсно не схожі.
"Гаррі схожий більше на тата, а Ліза на маму; Взагалі не схожі; Абсолютно не схожі; Ні, не схожі", - вважає одна група фоловерів.
А ось інші шанувальники таланту Пугачової з цим не згодні.
"Дууууже; Капец як схожі !!!; Дуже схожий на маму; Та з сином схожі; Схожі, але очі здається різні; Копія мами, дуже схожий", - запевняють передплатники.
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