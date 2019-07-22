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"Гарно виглядаєте!" Камінську після розлучення помітили з новими чоловіком

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Відома українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром, розбурхала шанувальників спільним знімком із іншим чоловіком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з дня народження, на якому позує з красенем, віртуозним піаністом Євгеном Хамарою.

Слава Камінська

Слава Камінська

instagram / babaslavka

"А це найгеніальніший піаніст Євген Хмара, і ми готуємо з ним для вас сюрприз. Два генія на один квадратний метр – забагато? Думаю ні. Якщо що, я відійду. Женя, дякую", – підписала Камінська.

Камінська і Хмара

Камінська і Хмара

instagram / babaslavka

Шанувальники в коментарях відзначили, що вони відмінно виглядають разом. Також співачку похвалили за шикарний зовнішній вигляд. Сам Хама подякував поп-діві у відповідь: "Слава, дякую тобі. Попереду багато музики", – написав він.

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"Гарно виглядаєте", "А взагалі, добре виглядаєте", "З весни трохи погладшали", "Хмару обожнюю", – написали шанувальники.

Ймовірно, в описі Камінської йдеться про спільний дует, який і має стати сюрпризом для фанатів. Сам Хмара теж опублікував спільним знімок, на якому також з ними позувала солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

Хмара, Камінська та Зарицька

Хмара, Камінська та Зарицька

instagram / evgenykhmara

"Гарно виглядаєте!" Камінську після розлучення помітили з новими чоловіком
"Гарно виглядаєте!" Камінську після розлучення помітили з новими чоловіком
"Гарно виглядаєте!" Камінську після розлучення помітили з новими чоловіком

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що пара остаточно розлучилася. А Камінська пізніше вирушила до Свято-Успенського Одеського Патріаршого монастира.

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Особи
слава Камінська Євген Хмара
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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