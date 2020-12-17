Старість їм до лиця: красуні Меріл Стріп, Катрін Деньов та інші, яким далеко за 60

Меріл Стріп, Катрін Деньов, Софі Лорен та інші актриси Голлівуду довели світові, що вік – це тільки цифра, яка нічого не означає.

Можна нескінченно захоплюватися ідеальними голлівудськими актрисами 20-ти з гаком років, а можна подивитися, як виглядають Меріл Стріп, Софі Лорен, Катрін Деньов і зрозуміти, хто гідний справжніх компліментів. OBOZREVATEL зібрав фото зірок старше 60 років, чия зовнішність ні крапельки не видає їхній вік.

Меріл Стріп, 71 рік

Оскароносна Меріл Стріп завжди виглядала і продовжує виглядати з голочки: елегантні наряди, ідеально підібраний макіяж, жіночні манери. При цьому, в 71 рік актриса не захоплюється пластичними операціями і не соромиться зморшок. Шляхетна і природна краса відрізняє Стріп від зірок, значно молодших за неї.

Софі Лорен, 86 років

Володарка зірки на Голлівудській "Алеї слави" Софі Лорен продовжує зводити з розуму чоловіків і в 86-річному віці. Зазвичай вік жінки видає шия і область декольте, що не скажеш про Лорен. Актриса шикарно виглядає у відкритих сукнях, а секрет її молодості простий – зірка завжди добре спить, харчується по середземноморській дієті і не сумує через дрібниці.

Катрін Деньов, 77 років

Скільки б років не було шикарній Катрін Деньов – вона залишається втіленням французького шику. Катрін Деньов не женеться за модними процедурами омолодження, а просто насолоджується своєю привабливістю. При цьому, актриса все життя не відмовляла собі в курінні – це пристрасть Катрін, від якої вона не може відмовитися навіть заради краси.

Джессіка Ленг, 71 рік

Зірка серіалу "Американська історія жахів" і безлічі фільмів Джессіка Ленг і в 71 рік приковує до себе погляди сильної статі. Джессіка вибирає строгий стиль за віком і пишні укладки. Бездоганний смак і почуття стилю дає право Ленг бути однією з найкрасивіших зірок Голлівуду у віковій категорії 60+.

Сьюзен Сарандон, 74 роки

Популярна американська актриса і володарка безлічі кінонагород Сьюзен Сарандон не відмовляє собі в спілкуванні з бойфрендами на 30 років молодше. При цьому, актриса не намагається молодитися і обдурити природу. Очевидно, що чоловіків притягує в Сарандон не пружна шкіра, а щось більше, наприклад, посмішка на мільйон і те, як блищать її очі.

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