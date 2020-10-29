Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно розлучилися

Російський комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус офіційно розлучилися після восьми років шлюбу. Світовий суд розірвав шлюб 29 жовтня.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, судовий процес тривав чотири місяці, самі артисти на нього так жодного разу і не з'явилися, відправляючи замість себе адвокатів.

"Сім'я шоумена й актриси – все. Тепер офіційно. Процес затягнувся майже на чотири місяці, суд все давав час на примирення. Але кохання не сталося. На засідання Харламов з Асмус теж забили, відправляючи замість себе адвокатів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що донька зіркової пари Настя залишиться з матір'ю. Однак щодо розділу майна поки нічого не ясно. Ймовірно, судові засідання триватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарик Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.

Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.