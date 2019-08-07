"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус розлютила мережу відвертим знімком.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи "п'яту точку".

"Назустріч медузам", — написала Асмус.

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки.

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Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус засвітила груди Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус ефектно оголила спину Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.

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