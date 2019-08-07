Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

1.8т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус розлютила мережу відвертим знімком.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи "п'яту точку".

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

"Назустріч медузам", — написала Асмус.

Новини
"Ледве себе стримую!" Чехова завела мережу спокусливими знімками

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки.

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото
"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото
"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото
"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото
"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото
"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Спокуслива Христина Асмус

Фото з Instagram

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Христина Асмус засвітила груди

Фото з Instagram

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Христина Асмус ефектно оголила спину

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel