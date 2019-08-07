"Гарік буде червоніти!" Асмус розлютила мережу відвертим фото

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус розлютила мережу відвертим знімком.
Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи "п'яту точку".
"Назустріч медузам", — написала Асмус.
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус засвітила груди
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус ефектно оголила спину
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.
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