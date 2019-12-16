Ганні Седоковій - 37: найвідвертіші фото співачки

16 грудня 2019 року 37 років виповнюється українській співачці, яка живе і працює в Росії, Ганні Седоковій.
Народилася артистка в 1982 році в Києві. Мати - Світлана Георгіївна Седокова - вчитель музики та англійської мови. Батько - Володимир Львович Седоков. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото співачки.
З самого раннього дитинства Ганна займалася музикою і танцями. У 6 років стала учасницею народного ансамблю України "Світанок". Закінчила загальноосвітню школу із золотою медаллю, з відзнакою закінчила музичну школу по класу фортепіано. Після закінчення школи вступила до Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю "Актор і ведучий телебачення", закінчивши його з червоним дипломом.
На початку 2000 року Анна бере участь в кастингу в новий жіночий гурт "ВІА Гра". Однак кастинг дівчина не пройшла через вік. Лише на початку 2002 року, коли колектив було вирішено перетворити з дуету в тріо, Анна увійшла до складу "ВІА Гри".
У травні 2004 року Анна залишила групу, вийшла заміж за футболіста Валентина Белькевича і народила дочку Аліну. Однак незабаром вирішила повернутися на сцену.
З 2006 року Седокова почала займатися сольною кар'єрою.
# Бросатьетотожедар Сьогодні день відразу пішов не туди. Вранці прислали квитанцію на оплату комунальних нової квартири. 35 тис🤦🏽♀️. Виявилося, просто рахунку не доходили і це перший рахунок за всі місяці. Змирилася. Через 30 хвилин дізналася, що рахунків в два рази більше. Приїхала в салон. Виявилося, що все не так, сьогодні нового кольору не буде, мінус день з життя. Змирилася. Поїхала. Вирішила, що раз у мене такий дивний день, я повинна допомогти іншим. Майже перевела гроші. Виявилися аферисти. Миритися не стала. Села в машину, поїхала додому. Вирішила нам з цим днем не по дорозі. Трохи поревела, узбагоілась, взяла себе в руки. Зараз відійшла і думаю, як же круто, що у мене розвинений дар залишати, то що не йде. Кидати до чортової матері і починати заново. # ПроЛюбовь Дівчата часто запитують - як зустріти ідеального хлопця і щоб прям взаємно і до кінця. Я ось в цьому, звичайно, не спец (читай вікіпедію), але точно знаю одне правило. Ось якщо не йде, якщо пазли не склалися з самого початку, то повірте - не треба. Весь цей бред "я його вистражданої", "буду чекати, поки він мені напише", "він, напевно, зайнятий", "у нього, напевно, немає часу". Нічого це не працює. Коли йде, то йде відразу. Це як всім відоме стан "потоку". Мілан Кудндера писав: "Якщо любові судилося бути незабутньою, до неї з самого початку, як птиці на плечі, злітаються випадковості". І немов Небеса допомагають вам, а коли знаки інші, коли все не так, а ти така вся напружилася і дуже стараєшся, то шанс на успіх цього заходу мінімальний (але я в тебе вірю). Вміти Зупинитися і Відпустити, це теж дар і зрозуміти, що тебе не наздоганяють це теж дар. Помахати рукою і йти далі - це дар. Цінуй себе, люби і менше нервуй ❤️ Що думаєш? Чи не права я?
Зі святом, мої крихітки! Люблю вас, мої самі красиві, розумні, трохи божевільні і нескінченно жіночні ❤️ І нехай у нас троянди і кристал щоранку. PsНічего особистого. Просто святковий батл з @egorkreed і @sezhukov Що думаєте? Дівчатка переможуть по лайкам? #girlspower
#VIBE - це # пролюбовь, без якої більше не можливо жити. Це про божевілля. Це про те, коли тебе забирає і тобі вже все одно. Чи не важливі ні обставини, ні пристойності, ні думки інших людей. Коли так сильно, що без "нього" все втратило сенс. Коли писала її, думала, що це був кінець. А виявилося тільки початок ... Розумієш, про що я? У тебе так було ??? 💔 Спасибі моєму улюбленому співавтору @arkasha_musiq ❤️ І @playboy_russia, @multikov, за наші фото! Завантажуйте за посиланням у мене в сторі і в шапці профілю! Спасибі 🙏🏼
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через декілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.
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