Ганні Седоковій - 37: найвідвертіші фото співачки

16 грудня 2019 року 37 років виповнюється українській співачці, яка живе і працює в Росії, Ганні Седоковій.

Народилася артистка в 1982 році в Києві. Мати - Світлана Георгіївна Седокова - вчитель музики та англійської мови. Батько - Володимир Львович Седоков. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото співачки.

З самого раннього дитинства Ганна займалася музикою і танцями. У 6 років стала учасницею народного ансамблю України "Світанок". Закінчила загальноосвітню школу із золотою медаллю, з відзнакою закінчила музичну школу по класу фортепіано. Після закінчення школи вступила до Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю "Актор і ведучий телебачення", закінчивши його з червоним дипломом.

На початку 2000 року Анна бере участь в кастингу в новий жіночий гурт "ВІА Гра". Однак кастинг дівчина не пройшла через вік. Лише на початку 2002 року, коли колектив було вирішено перетворити з дуету в тріо, Анна увійшла до складу "ВІА Гри".

У травні 2004 року Анна залишила групу, вийшла заміж за футболіста Валентина Белькевича і народила дочку Аліну. Однак незабаром вирішила повернутися на сцену.

З 2006 року Седокова почала займатися сольною кар'єрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через декілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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