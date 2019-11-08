"Ганьба!" На виставі чоловіка Собчак спалахнув скандал

Чоловік журналістки Ксенії Собчак режисер Костянтин Богомолов опинився у центрі скандалу через власний спектакль.

Як повідомляє КП, днями у Театрі на Малій Бронній відбулася прем'єра вистави "Норма" за романом Володимира Сорокіна. Від самого початку вечір обіцяв бути непростим, адже сам Костянтин вийшов на сцену і попередив глядачів: "Якщо будуть пускати тарганів на сцену або кричати "ганьба!", – не лякайтеся". Втім, це не вберегло режисера від гучного скандалу і криків "Ганьба!"

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Інстаграм

Як виявилося, не всі глядачі були готові до сцен, де герой поїдає фекалії. В результаті люди почали кричати і підхоплюватися зі своїх місць, а кілька людей звернулися до режисера з партеру: "А ви самі давно лайно їли?"

Однак найцікавіше було в антракті, коли активісти ледь не побили Богомолова. Вони кинулися до режисера з криками "Ганьба!".

А як передає Cosmo.ru, глядачі заявили, що їм шкода грошей, витрачених на квитки: "Це якась ганьба! Ми прийшли дивитися, як актори їдять лайно".

Втім, сама Собчак, яка, до речі, лишилася цілком задоволеною виставою, написала у своєму Telegram-каналі звернення до порталу:

"Дороге Космо, нехай ваші видавці вас не підставляють: писати такі репортажі про якісь проплачені нашестя – соромно. Навіть за укладку та манікюр. Прирівнювати двох проплачених мудаків"Серба" до "глядачів" ну просто днище".

Як раніше писав OBOZREVATEL, у новому випуску шоу "Обережно, Собчак!" Андрій Малахов розповів про головну заборону на росТБ.

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