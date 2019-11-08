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8 листопада • оновлено в 11:44
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"Ганьба!" На виставі чоловіка Собчак спалахнув скандал

1.8т Читати матеріал російською

Чоловік журналістки Ксенії Собчак режисер Костянтин Богомолов опинився у центрі скандалу через власний спектакль.

Як повідомляє КП, днями у Театрі на Малій Бронній відбулася прем'єра вистави "Норма" за романом Володимира Сорокіна. Від самого початку вечір обіцяв бути непростим, адже сам Костянтин вийшов на сцену і попередив глядачів: "Якщо будуть пускати тарганів на сцену або кричати "ганьба!", – не лякайтеся". Втім, це не вберегло режисера від гучного скандалу і криків "Ганьба!"

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

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Як виявилося, не всі глядачі були готові до сцен, де герой поїдає фекалії. В результаті люди почали кричати і підхоплюватися зі своїх місць, а кілька людей звернулися до режисера з партеру: "А ви самі давно лайно їли?"

Однак найцікавіше було в антракті, коли активісти ледь не побили Богомолова. Вони кинулися до режисера з криками "Ганьба!".

А як передає Cosmo.ru, глядачі заявили, що їм шкода грошей, витрачених на квитки: "Це якась ганьба! Ми прийшли дивитися, як актори їдять лайно".

Втім, сама Собчак, яка, до речі, лишилася цілком задоволеною виставою, написала у своєму Telegram-каналі звернення до порталу:

"Дороге Космо, нехай ваші видавці вас не підставляють: писати такі репортажі про якісь проплачені нашестя соромно. Навіть за укладку та манікюр. Прирівнювати двох проплачених мудаків"Серба" до "глядачів" ну просто днище".

"Ганьба!" На виставі чоловіка Собчак спалахнув скандал

Як раніше писав OBOZREVATEL, у новому випуску шоу "Обережно, Собчак!" Андрій Малахов розповів про головну заборону на росТБ.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Если сабчак нравится жрать дерьмо, это не значит что это всем должно нравиться.
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Mega Death
Mega Death
Откуда взялись "активисты" в антракте?)) Все активисты на Украине))
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