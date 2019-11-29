"Ганьба і неповага": концерт української співачки викликав гнів у мережі

Під час концерту української співачки Христини Соловій в Херсоні стався неприємний інцидент.

Про це розповіли в Facebook самі глядачі, які побували на виступі артистки.

Христина Соловій 24 ЗМІ

Так, користувач Наталія Романів написала пост, в якому розповіла, що ж викликало обурення у глядачів. Як виявилося, під час концерту в будівлі хтось спалив попкорн, і глядачі почали задихатися від смороду.

"Вчора відбувся концерт Христини Соловій в ККЗ Ювілейний. Але я не про концерт, а про Ювілейний. Артистка, зупинивши виступ, запитала: "Ми горимо? Де пожежа?" Всі глядачі задихалися від смороду попкорну, який спалили. Скажу вам, це ганьба і неповага до артистів і херсонців. Це вже не вперше! Керівництво ККЗ Ювілейний - прийміть заходи!", - написала глядачка.

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У коментарях користувачі підтримали обурення Романів:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Українська співачка Христина Соловій записала кавер на пісню "Холодно", хіт групи "Океан Ельзи", який став саундтреком до історичного фільму "Крути 1918 року".

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