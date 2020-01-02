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2 січня • оновлено в 19:34
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Галі з "Іронії долі" вже 70 років: як виглядає наречена Жені Лукашина сьогодні

1.9т
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Російська актриса Ольга Науменко, яка відома за роллю нареченої Жені, Галі, в фільмі "Іронія долі, або З легким паром!", нещодавно відзначила свій ювілей.

Так, 6 грудня артистці виповнилось 70. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз виглядає актриса і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця).

Галі з "Іронії долі" вже 70 років: як виглядає наречена Жені Лукашина сьогодні

Ольга Науменко і Андрій Мягков у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!"

Ольга Науменко – радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча, народна артистка Росії. Вона народилася 6 грудня 1949 року в родині військового.

Займалася в драматичній студії у Палаці піонерів на Ленінських горах. У 1972 році закінчила театральне училище імені Бориса Щукіна. Вже багато років актриса грає в трупі "Гоголь-центру", а з 2014 року веде ток-шоу "Справа ваша" на Першому каналі Росії.

Галі з "Іронії долі" вже 70 років: як виглядає наречена Жені Лукашина сьогодні

Ольга Науменко у фільмі "Голубка"

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І хоча вона зіграла близько 30 ролей у кіно, чи не найвідоміша з них – роль Галі, нареченої Жені, в "Іронії долі". Також Ольга Науменко відома за роллю Варвари в телесазі "Тіні зникають опівдні".

Зі своїм чоловіком, актором театру "Ермітаж" Олександром Скворцовим актриса прожила в шлюбі 32 роки – він помер 2009 року. Відомо, що у первістка подружжя доньки Шурочки в півтора року діагностували вроджену аномалію нирки, від чого дівчинка померла у віці один рік вісім місяців.

Галі з "Іронії долі" вже 70 років: як виглядає наречена Жені Лукашина сьогодні

Ольга Науменко в серіалі "Серце жінки"

Вдруге Ольга Науменко народила у віці 40 років. Донька Світлана – журналіст, вийшла заміж за француза і переїхала до Франції. Пізніше розлучилася і повернулася до Росії, переїхавши до Санкт-Петербургу разом із новим коханим.

Зараз Ольга Науменко продовжує грати в кіно і театрі. Найближчий спектакль за її участю, "Персона", відбудеться 15 і 16 січня в "Гоголь-центрі". Актриса також бере в роботу не більше двох серіалів на рік, остання її роль – в 6-му сезоні "Молодіжки".

Зірку часто хвалять за те, як вона виглядає в свої 70. Так, кажуть, що на вигляд вона набагато молодша за свої роки, крім того, актриса завжди з макіяжем і в гарному настрої, модно і стильно вдягається.

Галі з "Іронії долі" вже 70 років: як виглядає наречена Жені Лукашина сьогодні

телеканал "Росія"

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Нагадаємо, раніше в РПЦ виступили з критикою традиційного новорічного радянського фільму "Іронія долі, або з легким паром", заявивши, що він нав'язує хибні цінності.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Аліна Мельник
Місце
Росія
Теги
серіал актриса кіно
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
красивая женщина
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