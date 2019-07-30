Галустян розлучається з дружиною? Представник коміка прокоментував скандальні чутки

У понеділок, 29 липня, ЗМІ заявили про те, що російський комік і шоумен Михайло Галустян розлучається зі своєю дружиною Вікторією. Представник зірки Олексій Новацький прокоментував чутки.

Як повідомляє видання "MKRU", не так давно артист був помічений в компанії іншої жінки, коли сідав на літак до Барнаула. Він різко відреагував на прохання шанувальників про спільне фото. Крім того, в одному з інтерв'ю Галустян нібито заявляв, що вже давно не живе разом зі своєю дружиною, з якою перебуває у шлюбі з 2007 року і виховує двох доньок.

Михайло Галустян з дружиною Вікторією Фото з Instagram

Михайло Галустян з сім'єю Фото з Instagram

Однак представник шоумена в коментарі для "Starhit" заявив, що це повна брехня.

"Нікого не слухайте, брехня повна. Це все фейк", — зазначив Новацький.

Сам 39-річний Михайло не дає ніяких коментарів щодо чуток про свою сім'ю. Водночас його дружина Вікторія недавно зробила в соцмережах зворушливе зізнання чоловікові в любові в їхню 12-у річницю весілля.

Михайло Галустян з дружиною Вікторією Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальну зірку телепроекту "Дом-2" Юлію Ісаєву викрили в сексуальних зв'язках з російським гумористом Михайлом Галустяном.

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