Галкіна порівняли із Зеленським через жарти про цензуру на РосТВ

Ведучий передачі "Час покаже" на Першому каналі Артем Шейнін прокоментував слова коміка Максима Галкіна про цензуру на російському телебаченні.

Шейнін заявив, що Галкін, за прикладом президента України Володимира Зеленського, вирішив піти з шоу-бізнесу і "освоювати політичну поляну", пише "Говорить Москва".

На його думку, артист зробив неправильний висновок. Ведучий вважає, що комік не повинен коментувати те, в чому "не дуже розбирається". Крім того, Шейнин заявив, що коміку не вистачає уваги, тому він і робить подібні заяви.

"Мені передали, що у нього ще одне страждання. Крім цензури, він страждає, що йому народного не дали. Може бути, вже дати йому народного? Тому що, може бути, тоді він заспокоїться трохи", - заявив ведучий.

Як раніше писав OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля, ведучий Володимир Соловйов прокоментував слова гумориста Максима Галкіна про те, що на російському телебаченні існує цензура.

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