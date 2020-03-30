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30 березня • оновлено в 08:27
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Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми

2.6т
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Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним фото з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці шоумена в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

Instagram @maxgalkinru

Так, на фотографії зіркове сімейство позує на вулиці. Максим одягнений в яскравий червоно-білий бомбер, а Алла – в стильне пальто й чорний капелюшок. Діти зворушливо притискаються до своїх батьків.

Шанувальники завжди бурхливо реагують на сімейні фото Пугачової та Галкіна, тому й новий кадр не став винятком. Користувачі засипали сімейство захопленими коментарями.

Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми
Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми
Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми
Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми
Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми
Галкін зворушив новим фото з Пугачовою та 6-річними дітьми

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі опублікували відео, на якому напівголий комік і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін миє посуд. У цей же час артист міркував про те, що знаменитості занадто часто говорять про свою втому.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Ліза Галкіна Гаррі Галкин Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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