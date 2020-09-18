Галкін зворушив мережу відео з Пугачовою в день народження Гаррі і Лізи

Російський шоумен Максим Галкін зворушив мережу роликом зі своєю зірковою дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми дітьми Лізою та Гаррі. Близнюкам 18 вересня виповнилося 7 років.

На кадрах показано, як Гаррі дарує квіти Пугачовій, а також декламує вірш для своєї сестри Лізи. Ролик опубліковано на особистій сторінці Галкіна в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Наш головний день! З днем народження, дітки!", – написав Максим і подякував усім користувачів, які привітали близнюків з 7-річчям.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми. Instagram Максима Галкіна (скріншот відео)

Користувачі мережі прийшли в захват від ролика. Багато з них розхвалили Лізу і Гаррі Галкіних, а також відзначили, що їхні батьки правильно виховали дітей.

"Неймовірні діти, неймовірні батьки! Нехай завжди у вашому домі панує доброта і любов! З днем народження Лізу і Гаріка!" – висловилися в коментарях.

"Обожнюю цих чудових діток. Такі інтелігентні, розумні і скромні. Нехай Господь завжди зберігає сім'ю", – додали інші користувачі.

Пугачова і Галкін викликали захват у мережі. Instagram Максима Галкіна (скріншот коментарів)

Галкіна і Пугачову розхвалили за виховання дітей. Instagram Максима Галкіна (скріншот коментарів)

Користувачі мережі привітали дітей Галкіна і Пугачової. Instagram Максима Галкіна (скріншот коментарів)

У мережі розхвалили дітей Пугачової і Галкіна. Instagram Максима Галкіна (скріншот коментарів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 6-річні Ліза і Гаррі надійшли на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе.