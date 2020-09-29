Галкін зворушив мережу танцями з дочкою. Відео

Ольга Веркалець Люди 19:51, 29.09.2020

Російський шоумен Максим Галкін зворушив мережу роликом, на якому танцює з семирічною дочкою Лізою.

Відповідне відео 44-річна знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому вони виконали танго у своєму будинку (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Галкін станцював танго з дочкою.
Instagram Максима Галкіна

Шанувальники в мережі засипали компліментами батька та дочку. Вони відзначили, що дівчинка продемонструвала не тільки хореографічні, а й сценічні навички.

"І грація, і пластика! Браво", "Ліза така класна, як тато", "Яке щастя – мати такого батька", "Які милі", "Ліза дуже талановита", – написали в коментарях.

У мережі похвалили дочку Галкіна.
Instagram Максима Галкіна
Шанувальники в захваті від танців .
Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін станцював танго з дочкою: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 6-річні Ліза і Гаррі вступили на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе.

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