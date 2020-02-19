Галкін зворушив мережу сімейним відео

Чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав у мережі зворушливе відео зі своїми дітьми, Лізою і Гаррі.
Артист зняв на камеру, як проводить відпустку разом із сім'єю і вчить 6-річних дітей кататися на лижах. Ролик опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Пугачова і Галкін з дітьми
Експрес газета
"Всього лише третій день катання, а у маленьких пиріжків такий прогрес! Гаррі і Ліза в щасті! Погода неймовірна! Просто спека!" – написав шоумен.
Галкін з дітьми
Instagram @maxgalkinru
При цьому Галкін не уточнив, де саме він відпочиває з сім'єю, проте коментатори припустили, що зіркова пара проводить свою відпустку в Доломітових Альпах (Італія) або на елітному курорті Куршевель у Франції.
Галкін з дітьми
Instagram @maxgalkinru
Шанувальники сім'ї Галкіна також залишили під роликом масу коментарів із компліментами.
Instagram @maxgalkinru
Instagram @maxgalkinru
Instagram @maxgalkinru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін опублікував відео, на якому показав, як його зустрічають вдома дружина Алла Пугачова і діти – 6-річні Ліза і Гаррі.
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