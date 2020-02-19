Галкін зворушив мережу сімейним відео

Чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав у мережі зворушливе відео зі своїми дітьми, Лізою і Гаррі.

Артист зняв на камеру, як проводить відпустку разом із сім'єю і вчить 6-річних дітей кататися на лижах. Ролик опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Пугачова і Галкін з дітьми Експрес газета

"Всього лише третій день катання, а у маленьких пиріжків такий прогрес! Гаррі і Ліза в щасті! Погода неймовірна! Просто спека!" – написав шоумен.

Галкін з дітьми Instagram @maxgalkinru

При цьому Галкін не уточнив, де саме він відпочиває з сім'єю, проте коментатори припустили, що зіркова пара проводить свою відпустку в Доломітових Альпах (Італія) або на елітному курорті Куршевель у Франції.

Галкін з дітьми Instagram @maxgalkinru

Шанувальники сім'ї Галкіна також залишили під роликом масу коментарів із компліментами.

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін опублікував відео, на якому показав, як його зустрічають вдома дружина Алла Пугачова і діти – 6-річні Ліза і Гаррі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.