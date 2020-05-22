Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей

Анна Міхно люди 08:39, 22.05.2020

Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи й Гаррі.

Відповідні знімки з'явилися на сторінці шоумена в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми
Instagram @maxgalkinru

Судячи з усього, фотографії були зроблені ще кілька років тому, адже на них Ліза та Гаррі сфотографовані ще зовсім маленькими.

"Фото з батьківської серії "Такими вже не будуть". Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!", – таким підписом супроводив публікацію Галкін.

Ліза Галкіна
Instagram @maxgalkinru
Гаррі Галкін
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкін з дітьми
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкін з сином Гаррі
Instagram @maxgalkinru
Ліза Галкіна
Instagram @maxgalkinru

Рідкісні кадри викликали бурхливі емоції у шанувальників шоумена. У коментарях користувачі засипали дітей компліментами.

"Неймовірні діти! Дуже люблю", "Які ж вони солодкі", "Які класні, маленькі ще", "Як швидко час летить, дітки просто чудо", "Гаррі та Ліза чудові", – писали шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової.

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