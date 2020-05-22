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22 травня • оновлено в 09:44
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Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей

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Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи й Гаррі.

Відповідні знімки з'явилися на сторінці шоумена в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Судячи з усього, фотографії були зроблені ще кілька років тому, адже на них Ліза та Гаррі сфотографовані ще зовсім маленькими.

"Фото з батьківської серії "Такими вже не будуть". Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!", – таким підписом супроводив публікацію Галкін.

Ліза Галкіна

Ліза Галкіна

Instagram @maxgalkinru

Гаррі Галкін

Гаррі Галкін

Instagram @maxgalkinru

Максим Галкін з дітьми

Максим Галкін з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Максим Галкін з сином Гаррі

Максим Галкін з сином Гаррі

Instagram @maxgalkinru

Ліза Галкіна

Ліза Галкіна

Instagram @maxgalkinru

Рідкісні кадри викликали бурхливі емоції у шанувальників шоумена. У коментарях користувачі засипали дітей компліментами.

"Неймовірні діти! Дуже люблю", "Які ж вони солодкі", "Які класні, маленькі ще", "Як швидко час летить, дітки просто чудо", "Гаррі та Ліза чудові", – писали шанувальники.

Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей
Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей
Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей
Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей
Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей
Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Максим Галкін Ліза Галкіна Гаррі Галкин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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