Галкін зворушив мережу рідкісними фото маленьких дітей

Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи й Гаррі.

Відповідні знімки з'явилися на сторінці шоумена в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Судячи з усього, фотографії були зроблені ще кілька років тому, адже на них Ліза та Гаррі сфотографовані ще зовсім маленькими.

"Фото з батьківської серії "Такими вже не будуть". Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!", – таким підписом супроводив публікацію Галкін.

Ліза Галкіна Instagram @maxgalkinru

Гаррі Галкін Instagram @maxgalkinru

Максим Галкін з дітьми Instagram @maxgalkinru

Максим Галкін з сином Гаррі Instagram @maxgalkinru

Ліза Галкіна Instagram @maxgalkinru

Рідкісні кадри викликали бурхливі емоції у шанувальників шоумена. У коментарях користувачі засипали дітей компліментами.

"Неймовірні діти! Дуже люблю", "Які ж вони солодкі", "Які класні, маленькі ще", "Як швидко час летить, дітки просто чудо", "Гаррі та Ліза чудові", – писали шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової.

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