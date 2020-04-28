Галкін зворушив мережу домашніми фото з маленькими дітьми

Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників новими фотографіями зі своїми дітьми – 6-річними Лізою й Гаррі.

Відповідні знімки шоумен опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова Instagram @maxgalkinru

Так, в кадрі зіркове сімейство позує вдома в схожих білих футболках. Галкін сфотографувався з кожним з дітей окремо.

"Всім привіт від нас", – коротко підписав знімки Максим.

Максим Галкін з сином Гаррі Instagram @maxgalkinru

Максим Галкін з донькою Лізою Instagram @maxgalkinru

Шанувальники, які завжди з захопленням реагують на сімейні фото Галкіна, і цього разу засипали батька з дітьми коментарями.

"Красиві неможливо", "Приємно дивитися на вас", "Які ж ви класні", "Обожнюю", "Як же синок схожий на вас, а донечка – на Аллу", "Максим і Гарік одне обличчя", – писали користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної дочки Лізи.