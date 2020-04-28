Галкін зворушив мережу домашніми фото з маленькими дітьми

Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників новими фотографіями зі своїми дітьми – 6-річними Лізою й Гаррі.
Відповідні знімки шоумен опублікував на особистій сторінці в Instagram.
Максим Галкін і Алла Пугачова
Instagram @maxgalkinru
Так, в кадрі зіркове сімейство позує вдома в схожих білих футболках. Галкін сфотографувався з кожним з дітей окремо.
"Всім привіт від нас", – коротко підписав знімки Максим.
Максим Галкін з сином Гаррі
Instagram @maxgalkinru
Максим Галкін з донькою Лізою
Instagram @maxgalkinru
Шанувальники, які завжди з захопленням реагують на сімейні фото Галкіна, і цього разу засипали батька з дітьми коментарями.
"Красиві неможливо", "Приємно дивитися на вас", "Які ж ви класні", "Обожнюю", "Як же синок схожий на вас, а донечка – на Аллу", "Максим і Гарік одне обличчя", – писали користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної дочки Лізи.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.