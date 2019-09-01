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Галкін "зрадив" Пугачову у неї на очах: з'явилося запальне відео

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Російський шоумен Максим Галкін показав нове відео за участі своєї дружини, примадонни Алли Пугачової і співачки Лайми Вайкуле.

На відео в Instagram можна спостерігати, як знаменитості весело відпочивають в ресторані. Галкін влаштував запальний танець з Вайкуле на очах у своєї дружини.

Примадонна безмовно "коментувала" те, що відбувається – округляла очі і жартівливо зображувала ревнощі. Наприкінці ролика несподівано з'являється Ксенія Бородіна зі своєю коронною фразою про те, що їй "не вистачило драйву".

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Зазначимо, що Пугачова і Вайкуле протягом багатьох років є близькими подругами.

Передплатники Галкіна коментують пост:

"Весело з бабусями"

"Лайма Вайкуле живе з вами разом?? Я постійно бачу її з вами"

"Які ви молодці, запальничка !!)) Молоді варто у вас повчитися позитиву і легкості !!"

"Лайма вічно п'яна"

Галкін "зрадив" Пугачову у неї на очах: з'явилося запальне відео

starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова розбурхала мережу молодіжним нарядом на фото з чоловіком Максимом Галкіним.

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Особи
Максим Галкін Лайма Вайкуле Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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