Російський телеведучий Максим Галкін посміявся над Настею Івлєєвою через її англійську мову під час розмови з американським співаком Джаредом Лето.

Так, шоумен залишив коментар на сторінці Івлєєвої в Instagram.

Настя Івлєєва Instagram @_agentgirl_

Зокрема, Настя була шокована дзвінком Джареда. Однак не розгубилася і почала говорити англійською. У своїй соцмережі Івлєєва опублікувала запис прямого ефіру. У коментарях під публікацією Галкін написав:

У перекладі на українську телеведучий написав, що він також популярний в Росії. І він був би не проти, якби Джаред приїхав в його замок, а якщо він знає, що його дружина – Пугачова, то це взагалі чудово.

Джаред Лето подзвонив Насті Івлєєвій кадр з відео

Примітно, що приєдналися до Галкіна й інші користувачі, які також посміялися над англійською Івлєєвої:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором і музикантом Джаредом Лето. Так, вона зазначила, що вела себе неадекватно під час прямого ефіру із зіркою в Instagram.

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