Російський телеведучий Максим Галкін посміявся над Настею Івлєєвою через її англійську мову під час розмови з американським співаком Джаредом Лето.
Так, шоумен залишив коментар на сторінці Івлєєвої в Instagram.
Настя Івлєєва
Instagram @_agentgirl_
Зокрема, Настя була шокована дзвінком Джареда. Однак не розгубилася і почала говорити англійською. У своїй соцмережі Івлєєва опублікувала запис прямого ефіру. У коментарях під публікацією Галкін написав:
У перекладі на українську телеведучий написав, що він також популярний в Росії. І він був би не проти, якби Джаред приїхав в його замок, а якщо він знає, що його дружина – Пугачова, то це взагалі чудово.
Джаред Лето подзвонив Насті Івлєєвій
кадр з відео
Примітно, що приєдналися до Галкіна й інші користувачі, які також посміялися над англійською Івлєєвої:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором і музикантом Джаредом Лето. Так, вона зазначила, що вела себе неадекватно під час прямого ефіру із зіркою в Instagram.
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