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25 березня • оновлено в 13:02
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Галкін жорстко висміяв англійську Івлєєвої після її розмови з Джаредом Лето

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Російський телеведучий Максим Галкін посміявся над Настею Івлєєвою через її англійську мову під час розмови з американським співаком Джаредом Лето.

Так, шоумен залишив коментар на сторінці Івлєєвої в Instagram.

Настя Івлєєва

Настя Івлєєва

Instagram @_agentgirl_

Зокрема, Настя була шокована дзвінком Джареда. Однак не розгубилася і почала говорити англійською. У своїй соцмережі Івлєєва опублікувала запис прямого ефіру. У коментарях під публікацією Галкін написав:

Івлєєва зганьбилася з англійською в розмові з Джаредом Лето: Галкін посміявся

У перекладі на українську телеведучий написав, що він також популярний в Росії. І він був би не проти, якби Джаред приїхав в його замок, а якщо він знає, що його дружина – Пугачова, то це взагалі чудово.

Джаред Лето подзвонив Насті Івлєєвій

Джаред Лето подзвонив Насті Івлєєвій

кадр з відео

Примітно, що приєдналися до Галкіна й інші користувачі, які також посміялися над англійською Івлєєвої:

Івлєєва зганьбилася з англійською в розмові з Джаредом Лето: Галкін посміявся
Івлєєва зганьбилася з англійською в розмові з Джаредом Лето: Галкін посміявся
Івлєєва зганьбилася з англійською в розмові з Джаредом Лето: Галкін посміявся
Івлєєва зганьбилася з англійською в розмові з Джаредом Лето: Галкін посміявся

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором і музикантом Джаредом Лето. Так, вона зазначила, що вела себе неадекватно під час прямого ефіру із зіркою в Instagram.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Джаред Лето Анастасія Івлеева Максим Галкін
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
пусть галкин протестирует знание английского своей примадонны) там точно уровень -0
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