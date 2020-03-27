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27 березня • оновлено в 15:23
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Галкін засвітив Пугачову в піжамі та без макіяжу: примадонна заспівала про коронавірус

2.1т
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Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову в домашньому одязі, який схожий на піжаму і без макіяжу.

Відповідне відео він опублікував на особистій сторінці в Instagram. На ньому примадонна разом з сином Гаррі виконала композицію про коронавірус (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

Фото: instagram/maxgalkinru

"Мама-мія, мама-мія, мама-мія, йди від нас подалі, пандемія!" – заспівала Пугачова, підігруючи собі бубном. У свою чергу хлопчик акомпанував їй на укулеле.

Алла Пугачова з сином Гаррі

Алла Пугачова з сином Гаррі

Фото: instagram/maxgalkinru

Шанувальники прийшли в захват від нового відео, яким поділився Галкін. Вони написали, що Алла виглядає на ньому "дуже красиво".

Галкін засвітив Пугачову в піжамі та без макіяжу: примадонна заспівала про коронавірус
Галкін засвітив Пугачову в піжамі та без макіяжу: примадонна заспівала про коронавірус
Галкін засвітив Пугачову в піжамі та без макіяжу: примадонна заспівала про коронавірус

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу і спровокувала ажіотаж в мережі. Фани зазначили, що артистка без косметики дуже схожа на свою зіркову маму – Аллу Пугачову.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Гаррі Галкин Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес Новини Росії
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Такое впечатление, что она умом тронулась, мама мия, уходи пандемия. Явно старуха рехнулась, или якутских шаманов посетила.
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