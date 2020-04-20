Галкін засвітив 71-річну Пугачову в піжамі без макіяжу: опубліковано відео

Російський шоумен і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін показав свою 71-річну дружину в піжамі та без макіяжу.

Так, Галкін на особистій сторінці в Instagram показав ролик, де їхні з Пугачовою діти Гаррі і Ліза вітають усіх з Великоднем (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Максим Галкін і Алла Пугачова Instagram @maxgalkinru

Діти Галкіна та Пугачової зачитали на камеру вірш, а пізніше до них приєдналася й сама примадонна – без макіяжу, укладки волосся і у зеленій піжамі в білий горошок.

Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Відео викликало бурхливу реакцію серед користувачів мережі. З моменту публікації ролик подивилися більше 2 мільйонів фоловерів, які також похвалили зіркову родину за щирість і відвертість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін показав Пугачову без макіяжу на відео під час прямого ефіру з ведучою Настею Івлєєвою. Тоді Івлєєва зазначила, що без макіяжу і фільтрів примадонна виглядає набагато молодше свого віку.