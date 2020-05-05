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5 травня • оновлено в 11:50
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Галкін засвітив 71-річну Пугачову в мінішортах

6.3т
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Російський телеведучий Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину й співачку Аллу Пугачову в коротких шортах.

Ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

fakty.ua

Так, на відео Галкін показав, як вони з сім'єю проводять час на самоізоляції. У кадрі 6-річна Ліза ритмічно танцює під живий спів зіркової мами. Крім того, маленький Гаррі стоїть за діджейським пультом і пританцьовує в навушниках.

Примітно, що в середині ролика Галкін показав у кадрі й саму Пугачову. Знаменитість сиділа на стільці в коротких шортах, які оголили стрункі ноги 71-річної артистки.

Алла Пугачова в коротких шортах

Алла Пугачова в коротких шортах

кадр з відео

"З ранку у нас музично-танцювальні імпровізації. За пультом DJ Гаррі, він сам вибирає мелодії, на танцполі Ліза й Маруся, а Алла з мікрофоном імпровізує. Я обожнюю, коли вона починає складати й співати таку музичну тарабарщину. Вийшов справжній танцювальний хіт", – таким підписом супроводив відео Галкін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі опублікували несподіване фото російської співачки Алли Пугачової. На ньому вона позувала, тримаючи на руках маленьку дитину.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ліза Галкіна Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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