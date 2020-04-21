Галкін замкнув Пугачову в замку і не дозволяє бачитися з друзями: що сталося

Російський гуморист Максим Галкін не випускає свою дружину, співачку Аллу Пугачову з замку в селі Грязь через коронавірус.

Про це повідомляють журналісти програми "Ты не поверишь!". За словами інсайдерів, примадонні забороняється виходити навіть в сад, щоб подихати свіжим повітрям. Зазначається, що таким чином Галкін прагне максимально убезпечити свою дружину, яка знаходиться в групі ризику з огляду на свій вік і ряд хронічних захворювань (відео дивіться нижче).

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Фото: instagram / maxgalkinru

До речі, Максим не тільки заборонив Аллі Борисівні залишати будинок на період карантину, але ще й не випускає з дому і весь обслуговуючий персонал, щоб не допустити будь-яких контактів зі сторонніми. Крім того, перед днем ​​народженням дружини гуморист заявив, що "і на гарматний постріл не підпустить нікого до дружини". Тому друзі артистки передавали для неї подарунки через водіїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін показав Пугачову без макіяжу на відео під час прямого ефіру з ведучою Настею Івлєєвою. Тоді Івлєєва зазначила, що без макіяжу і фільтрів примадонна виглядає набагато молодше свого віку.

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