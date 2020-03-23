Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову в домашніх умовах.
Так, відео з примадонною Галкін поділився на своїй сторінці в Instagram.
Максим Галкін і Алла Пугачова
Instagram @maxgalkinru
Відомо, що на днях телеведучий вирішив вийти в прямий ефір у соцмережі з 29-річною Анастасією Івлєєвою. Під час розмови до Галкіна приєдналася й Пугачова з дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою.
Примітно, що в кадрі артистка з'явилася в домашньому одязі, без макіяжу й фільтрів.
Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою
Instagram @maxgalkinru
Івлєєва, побачивши Пугачову, захопилася її природною красою:
"Як ви прекрасно виглядаєте! Карантин вам на користь! Це без фільтрів! Алла Борисівна, дуже добре! Навіть я з фільтром сиджу. Я в захваті і в шоці!"
Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою
Instagram @maxgalkinru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу і спровокувала ажіотаж в мережі. Фани відзначили, що артистка без косметики дуже схожа на свою зіркову мати – Аллу Пугачову.
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