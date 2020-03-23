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23 березня • оновлено в 13:40
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Галкін випадково показав, як Пугачова виглядає вдома: без макіяжу й фільтрів

8.6т
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Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову в домашніх умовах.

Так, відео з примадонною Галкін поділився на своїй сторінці в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

Instagram @maxgalkinru

Відомо, що на днях телеведучий вирішив вийти в прямий ефір у соцмережі з 29-річною Анастасією Івлєєвою. Під час розмови до Галкіна приєдналася й Пугачова з дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою.

Примітно, що в кадрі артистка з'явилася в домашньому одязі, без макіяжу й фільтрів.

Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою

Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою

Instagram @maxgalkinru

Івлєєва, побачивши Пугачову, захопилася її природною красою:

"Як ви прекрасно виглядаєте! Карантин вам на користь! Це без фільтрів! Алла Борисівна, дуже добре! Навіть я з фільтром сиджу. Я в захваті і в шоці!"

Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою

Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою

Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу і спровокувала ажіотаж в мережі. Фани відзначили, що артистка без косметики дуже схожа на свою зіркову мати – Аллу Пугачову.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Анастасія Івлеева Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
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