Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову в домашніх умовах.

Так, відео з примадонною Галкін поділився на своїй сторінці в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова Instagram @maxgalkinru

Відомо, що на днях телеведучий вирішив вийти в прямий ефір у соцмережі з 29-річною Анастасією Івлєєвою. Під час розмови до Галкіна приєдналася й Пугачова з дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою.

Примітно, що в кадрі артистка з'явилася в домашньому одязі, без макіяжу й фільтрів.

Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою Instagram @maxgalkinru

Івлєєва, побачивши Пугачову, захопилася її природною красою:

"Як ви прекрасно виглядаєте! Карантин вам на користь! Це без фільтрів! Алла Борисівна, дуже добре! Навіть я з фільтром сиджу. Я в захваті і в шоці!"

Максим Галкін показав Аллу Пугачову під час ефіру з Настею Івлєєвою Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу і спровокувала ажіотаж в мережі. Фани відзначили, що артистка без косметики дуже схожа на свою зіркову мати – Аллу Пугачову.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.