Галкін випадково показав 71-річну Пугачову без макіяжу і в халаті. Фото

Олена Кордунова Люди 17:25, 14.12.2020

Російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою знамениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.

Так, артист фотографував їхніх з примадонною дітей – Гаррі та Лізу перед тим, як вони підуть до школи. Пугачова потрапила в кадр, виглядаючи з-за кукка в "домашньому" образі. Знімок опублікований в Instagram.

Незважаючи на те, що головними героями фотографії були близнюки, більшість фоловерів Галкіна звернули увагу саме на Пугачову.

Пугачова в халаті без макіяжу випадково потрапила на фото.
Instagram Максима Галкіна

Декого з коментаторів розсмішила раптова поява поява примадонни. Також вони похвалили зовнішність зірки, яка позувала без зачіски, косметики і яскравих вбрань.

  • "Фото з серії "Знайди Аллу";

  • "Не втрималася, проводжає дітей до школи і радіє, що можна ще лягти поспати".

  • "Алла прекрасна! Так мило вітає всіх з-за кутка".

Користувачі з гумором відреагували на фото.
Instagram Максима Галкіна
Галкіна показав Пугачову без макіяжу: як відреагували в мережі.
Instagram Максима Галкіна
Фанати розхвалили Пугачову без макіяжу.
Instagram Максима Галкіна

Відзначимо, в 2020 році шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 7-річні Ліза і Гаррі вступили на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе. Галкін на особистій сторінці в соціальній мережі часто показує знімки і відео з близнюками, де вони хваляться шкільними успіхами і демонструють свої навички.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала шанувальникам знімок з лазні, який викликав ажіотаж в мережі. Артистка продемонструвала крупним планом своє обличчя без макіяжу.

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