Галкін випадково показав 71-річну Пугачову без макіяжу і в халаті. Фото
Російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою знамениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.
Так, артист фотографував їхніх з примадонною дітей – Гаррі та Лізу перед тим, як вони підуть до школи. Пугачова потрапила в кадр, виглядаючи з-за кукка в "домашньому" образі. Знімок опублікований в Instagram.
Незважаючи на те, що головними героями фотографії були близнюки, більшість фоловерів Галкіна звернули увагу саме на Пугачову.
Декого з коментаторів розсмішила раптова поява поява примадонни. Також вони похвалили зовнішність зірки, яка позувала без зачіски, косметики і яскравих вбрань.
"Фото з серії "Знайди Аллу";
"Не втрималася, проводжає дітей до школи і радіє, що можна ще лягти поспати".
"Алла прекрасна! Так мило вітає всіх з-за кутка".
Відзначимо, в 2020 році шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 7-річні Ліза і Гаррі вступили на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе. Галкін на особистій сторінці в соціальній мережі часто показує знімки і відео з близнюками, де вони хваляться шкільними успіхами і демонструють свої навички.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала шанувальникам знімок з лазні, який викликав ажіотаж в мережі. Артистка продемонструвала крупним планом своє обличчя без макіяжу.