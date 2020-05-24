Галкін викликав ажіотаж у мережі відео із сімейного архіву
Російський телеведучий Максим Галкін зворушив мережу архівним відео з сином Гаррі.
Ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Так, відео було знято п'ять років тому. У кадрі з'явилися Галкін і ще зовсім маленький Гаррі. Хлопчик весь час заразливо сміється, допомагаючи батькові доспівати рядок з пісні "Блакитний вагон".
"З добрим ранком, країна! Світлих вам пригод! А це ми з Гаріком у липні 2015!", – підписав публікацію телеведучий.
Шанувальники не змогли приховати своїх емоцій, побачивши новий ролик Галкіна. Користувачі засипали батька з сином захопленими коментарями.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи й Гаррі.