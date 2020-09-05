Зірка розповів, що Ліза і Гаррі не можуть відповісти на питання про навчання. Instagram Максима Галкіна

Російський шоумен Максим Галкін поділився першими шкільними кадрами своїх дітей-першокласників – Лізи і Гаррі.

На сторінці в Instagram артист показав знімок, як їх з Аллою Пугачовою діти сидять за шкільною партою і тягнуть руки для відповіді.

Під фото Галкін поскаржився, що Ліза і Гаррі не можуть дати конкретної відповіді про навчання. Зірка не може зрозуміти, чому діти уникають питання про те, як пройшов день у навчальному закладі.

"У дитинстві я ніколи не знав, що відповісти своїм батькам на питання "Як сьогодні було у школі?" А тепер не розумію, чому мої діти не можуть розгорнуто відповісти на моє запитання "Як сьогодні було в школі?" - написав у фотоблозі артист .

Галкін викликав ажіотаж шкільними знімками своїх дітей-першокласників

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік і його дружина Алла Пугачова відправили дітей вчитися в елітну московську приватну школу. Інсайдери повідомили, скільки коштує навчання в рік за одну дитину.

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