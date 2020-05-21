Російський телеведучий Максим Галкін зізнався, що іноді забуває про те, що Алла Пугачова є великою співачкою.

Таке зізнання шоумен зробив під час прямого ефіру в Instagram зі співаком Юсиф Ейвазовим.

Алла Пугачова й Максим Галкін Instagram @natunajlow

Так, Юсиф поцікавився у Галкіна, що означає для нього кохання такої великої артистки Алли Пугачової. На що шоумен відповів:

"Я розділяю це! Тобто є кохання чудової, приголомшливої людини, яка поруч з тобою, і ця начебто побита цитата Льва Миколайовича Толстого: "Всі щасливі сім'ї щасливі однаково". Тут я нічого нового не скажу. Для будь-якої людини, яка закохана в прекрасну жінку, і її люблять у відповідь. І є щось інше, велике на сцені. Ти живеш з людиною і іноді навіть забуваєш про це, а потім згадуєш: "Боже, це якась велика людина поруч тут ходить, мені суп сьогодні зварила". Звичайно, це різне. Я б ніколи не зміг прожити з Аллою й місяця, якби я був закоханий у щось недосяжне, велике".

Алла Пугачова й Максим Галкін з дітьми womanhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову. Вона дефілювала біля свого будинку.

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